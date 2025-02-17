CNN：美俄代表18日將在沙國舉行烏克蘭和平會談

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-17 12:49

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據美國《CNN》周日（16 日）報導，多名知情人士透露，美國和俄羅斯代表周二將在沙烏地阿拉伯舉行烏克蘭和平會談，美國國務卿魯比歐、國安顧問沃茲和中東特使威科夫將出席。

另據《Politico》報導，魯比歐周日提到美國與俄羅斯建立信任、展開溝通的重要性，並稱在沙烏地阿拉伯舉行的會談，是朝和平邁出的第一步。

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「他（美國總統川普）參加競選，當選總統，他的承諾之一就是努力以可持續且公平的方式結束這場戰爭。」魯比歐說：「顯然，這（沙國會談）是這一進程的第一步，但我們還有很長的路要走。」

魯比歐沒有透露他在沙烏地阿拉伯會見到誰。被問及他準備如何支持烏克蘭的立場時，魯比歐表示，現在談這些細節「為時過早」。

據《路透社》報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周日表示，普丁總統和川普通話的意義，在於現在俄羅斯和美國將談論的是和平，不是戰爭。

「這是一個強烈信號，我方將嘗試通過對話解決問題。」佩斯科夫說：「現在我方將談論和平，而不是戰爭。」