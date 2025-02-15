鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為158.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 04:15
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.35元，其中最高估值5.41元，最低估值3.83元，預估目標價為158.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.41(5.38)
|5.85
|7.34
|8.63
|最低值
|3.83(3.69)
|4.34
|4.77
|6.09
|平均值
|4.34(4.3)
|5.05
|5.99
|7.37
|中位數
|4.35(4.28)
|4.95
|5.98
|7.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.10億
|144.47億
|162.71億
|176.07億
|最低值
|115.09億
|122.94億
|134.31億
|160.81億
|平均值
|121.88億
|135.12億
|148.47億
|165.37億
|中位數
|122.04億
|134.94億
|147.64億
|162.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.65
|-0.57
|2.97
|7.52
|4.19
|營業收入
|33.78億
|59.92億
|83.99億
|99.17億
|111.02億
詳細資訊請看美股內頁：
愛彼迎(ABNB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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