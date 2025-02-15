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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為158.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 04:15


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.35元，其中最高估值5.41元，最低估值3.83元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.41(5.38)5.857.348.63
最低值3.83(3.69)4.344.776.09
平均值4.34(4.3)5.055.997.37
中位數4.35(4.28)4.955.987.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值124.10億144.47億162.71億176.07億
最低值115.09億122.94億134.31億160.81億
平均值121.88億135.12億148.47億165.37億
中位數122.04億134.94億147.64億162.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.65-0.572.977.524.19
營業收入33.78億59.92億83.99億99.17億111.02億

詳細資訊請看美股內頁：
愛彼迎(ABNB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSABNB

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