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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為229.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 02:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.66元下修至6.5元，其中最高估值6.84元，最低估值5.74元，預估目標價為229.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.84(7.54)9.1510.512.32
最低值5.74(5.65)7.098.512.32
平均值6.45(6.69)7.979.4912.32
中位數6.5(6.66)7.99.5312.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.44億53.95億56.88億60.48億
最低值48.89億51.91億56.32億60.48億
平均值49.12億52.64億56.56億60.48億
中位數49.08億52.52億56.48億60.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.941.422.199.086.45
營業收入33.14億38.25億40.86億42.38億45.73億

詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGDDY

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