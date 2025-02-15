鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為229.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.66元下修至6.5元，其中最高估值6.84元，最低估值5.74元，預估目標價為229.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.84(7.54)
|9.15
|10.5
|12.32
|最低值
|5.74(5.65)
|7.09
|8.5
|12.32
|平均值
|6.45(6.69)
|7.97
|9.49
|12.32
|中位數
|6.5(6.66)
|7.9
|9.53
|12.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.44億
|53.95億
|56.88億
|60.48億
|最低值
|48.89億
|51.91億
|56.32億
|60.48億
|平均值
|49.12億
|52.64億
|56.56億
|60.48億
|中位數
|49.08億
|52.52億
|56.48億
|60.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.94
|1.42
|2.19
|9.08
|6.45
|營業收入
|33.14億
|38.25億
|40.86億
|42.38億
|45.73億
詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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