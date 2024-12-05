鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO-US的目標價調升至232.5元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)提出目標價估值：中位數由225元上修至232.5元，調升幅度3.33%。其中最高估值255元，最低估值174元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Lincoln Electric Holdings, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Lincoln Electric Holdings, Inc.今(5日)收盤價為216.08元。近5日股價下跌3.33%，標普指數上漲1.46%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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