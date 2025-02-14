鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫爾森庫爾斯(TAP-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為63.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對莫爾森庫爾斯(TAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.99元上修至6.2元，其中最高估值6.4元，最低估值5.67元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.4(6.29)
|6.9
|7.51
|6.94
|最低值
|5.67(5.67)
|5.68
|6.5
|6.94
|平均值
|6.15(5.97)
|6.48
|6.93
|6.94
|中位數
|6.2(5.99)
|6.57
|6.8
|6.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|118.12億
|119.07億
|119.90億
|115.53億
|最低值
|114.46億
|114.25億
|115.23億
|115.53億
|平均值
|115.98億
|116.57億
|118.33億
|115.53億
|中位數
|115.85億
|116.59億
|118.63億
|115.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.38
|4.63
|-0.81
|4.39
|營業收入
|96.54億
|102.80億
|107.01億
|117.02億
詳細資訊請看美股內頁：
莫爾森庫爾斯(TAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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