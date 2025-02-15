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〈熱門股〉錼創躋身MSCI指數 外資連4買周漲近3成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-15 09:40

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〈熱門股〉錼創躋身MSCI指數 外資連4買周漲近3成。(圖：shutterstock)

MSCI（明晟）12 日公布第 1 季指數調整，LED 廠錼創 (6854-TW) 入列為全球小型指數成分股，同時美系客戶將於明年第一季推出穿戴式顯示器及 AR 眼鏡產品，帶動錼創本周股價走強，14 日收 257 元，周漲幅 29.1%，周成交量 1029 張，其中外資呈連四買超，共買超 999 張。

此次 MSCI 指數季度調整，台股在全球標準型指數、新興市場指數、亞洲（日本除外）指數等三大指數中全面獲得調升。而在 MSCI 全球小型指數成分股中，共增加十檔，包括錼創科技 - KY 創、星宇航空 (2646-TW)、台灣虎航 (6757-TW)、南亞科 (2408-TW)、華新 (1605-TW)、萬潤 (6187-TW)、康霈 *(6919-TW)、ITH-KY(6962-TW)、、振樺電 (8114-TW)、志強 - KY(6768-TW)


錼創科技營運長陳銘章日前在法說會中表示，隨著 MicroLED 市場走強，2025 年在電視、頭戴式顯示器及智慧手錶領域都有倍數成長空間，預期營收將呈現逐季成長態勢。

在產品布局方面，錼創積極拓展車用市場，目前正與歐洲車廠洽談訂單，處於設計階段，預計 2027 至 2030 年可進入實裝階段。此外，錼創預估 MicroLED 電視應用將於 2026 年逐步普及。

錼創日 K 線圖

 

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錼創MSCIMICROLED

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錼創科技-KY創257-1.72%
星宇航空28.5-0.52%
南亞科32.35.38%
華新28.759.94%
萬潤405.5-2.99%
康霈*9420.00%
奕力-KY66.81.37%
振樺電309-2.37%
志強-KY140.50.36%
台灣虎航%

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