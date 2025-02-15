〈熱門股〉錼創躋身MSCI指數 外資連4買周漲近3成

MSCI（明晟）12 日公布第 1 季指數調整，LED 廠錼創 ( 6854-TW ) 入列為全球小型指數成分股，同時美系客戶將於明年第一季推出穿戴式顯示器及 AR 眼鏡產品，帶動錼創本周股價走強，14 日收 257 元，周漲幅 29.1%，周成交量 1029 張，其中外資呈連四買超，共買超 999 張。

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錼創科技營運長陳銘章日前在法說會中表示，隨著 MicroLED 市場走強，2025 年在電視、頭戴式顯示器及智慧手錶領域都有倍數成長空間，預期營收將呈現逐季成長態勢。

在產品布局方面，錼創積極拓展車用市場，目前正與歐洲車廠洽談訂單，處於設計階段，預計 2027 至 2030 年可進入實裝階段。此外，錼創預估 MicroLED 電視應用將於 2026 年逐步普及。