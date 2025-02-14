鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯(TRU-US)EPS預估下修至4.19元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對環聯(TRU-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元下修至4.19元，其中最高估值4.9元，最低估值4.03元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.9(4.9)
|5.85
|7.08
|最低值
|4.03(4.15)
|4.56
|5.46
|平均值
|4.25(4.42)
|5.04
|6.22
|中位數
|4.19(4.35)
|4.92
|6.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|46.60億
|51.62億
|57.71億
|最低值
|43.77億
|46.20億
|52.69億
|平均值
|44.33億
|48.57億
|55.11億
|中位數
|44.00億
|48.25億
|55.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.79
|7.19
|1.40
|-1.07
|1.45
|營業收入
|27.17億
|29.60億
|37.10億
|38.31億
|41.84億
詳細資訊請看美股內頁：
環聯(TRU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調降至115元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)EPS預估下修至10.25元，預估目標價為355.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為36.63元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估下修至4.21元，預估目標價為152.00元
下一篇