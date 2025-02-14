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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯(TRU-US)EPS預估下修至4.19元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對環聯(TRU-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元下修至4.19元，其中最高估值4.9元，最低估值4.03元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.9(4.9)5.857.08
最低值4.03(4.15)4.565.46
平均值4.25(4.42)5.046.22
中位數4.19(4.35)4.926.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值46.60億51.62億57.71億
最低值43.77億46.20億52.69億
平均值44.33億48.57億55.11億
中位數44.00億48.25億55.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.797.191.40-1.071.45
營業收入27.17億29.60億37.10億38.31億41.84億

詳細資訊請看美股內頁：
環聯(TRU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRU

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