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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調降至115元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對環聯(TRU-US)提出目標價估值：中位數由120元下修至115元，調降幅度4.17%。其中最高估值130元，最低估值101元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予環聯評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。

環聯今(14日)收盤價為100.25元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TRU市場預估目標價

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