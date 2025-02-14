鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.18元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.18元，其中最高估值1.43元，最低估值1.06元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|1.43(1.34)
|1.56
|最低值
|1.06(1.06)
|1.14
|平均值
|1.21(1.23)
|1.32
|中位數
|1.18(1.24)
|1.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|18.06億
|20.04億
|最低值
|16.80億
|17.31億
|平均值
|17.31億
|18.50億
|中位數
|16.95億
|18.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.60
|-0.36
|-0.19
|-0.43
|營業收入
|13.23億
|14.44億
|15.05億
|15.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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