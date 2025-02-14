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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.18元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.18元，其中最高估值1.43元，最低估值1.06元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值1.43(1.34)1.56
最低值1.06(1.06)1.14
平均值1.21(1.23)1.32
中位數1.18(1.24)1.28

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值18.06億20.04億
最低值16.80億17.31億
平均值17.31億18.50億
中位數16.95億18.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.60-0.36-0.19-0.43
營業收入13.23億14.44億15.05億15.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINFA

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