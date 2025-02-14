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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class AINFA-US的目標價調降至27元，幅度約20.59%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)提出目標價估值：中位數由34元下修至27元，調降幅度20.59%。其中最高估值36元，最低估值18元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Informatica Inc - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Informatica Inc - Class A今(14日)收盤價為25.17元。近5日股價上漲20.59%，標普指數上漲0.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股INFA市場預估目標價

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Informatica Inc - Class A25.17-3.56%

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