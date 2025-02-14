鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class AINFA-US的目標價調降至27元，幅度約20.59%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)提出目標價估值：中位數由34元下修至27元，調降幅度20.59%。其中最高估值36元，最低估值18元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Informatica Inc - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Informatica Inc - Class A今(14日)收盤價為25.17元。近5日股價上漲20.59%，標普指數上漲0.52%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)EPS預估下修至10.25元，預估目標價為355.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為36.63元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估下修至4.21元，預估目標價為152.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為17.00元
上一篇
下一篇