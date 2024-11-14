鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體(CYBR-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為335.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 10:15
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.38元，其中最高估值3.04元，最低估值2.21元，預估目標價為335.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.04(2.41)
|4.1
|5.4
|5.85
|最低值
|2.21(2.21)
|2.75
|3.69
|5.85
|平均值
|2.59(2.31)
|3.46
|4.66
|5.85
|中位數
|2.38(2.3)
|3.42
|4.64
|5.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.93億
|13.61億
|16.64億
|最低值
|9.37億
|11.26億
|13.19億
|平均值
|9.60億
|12.19億
|14.72億
|中位數
|9.42億
|11.71億
|14.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.62
|-0.15
|-2.12
|-3.21
|-1.60
|營業收入
|4.34億
|4.64億
|5.03億
|5.92億
|7.52億
詳細資訊請看美股內頁：
CyberArk軟體(CYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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