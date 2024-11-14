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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體(CYBR-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為335.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 10:15


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.38元，其中最高估值3.04元，最低估值2.21元，預估目標價為335.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.04(2.41)4.15.45.85
最低值2.21(2.21)2.753.695.85
平均值2.59(2.31)3.464.665.85
中位數2.38(2.3)3.424.645.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.93億13.61億16.64億
最低值9.37億11.26億13.19億
平均值9.60億12.19億14.72億
中位數9.42億11.71億14.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.62-0.15-2.12-3.21-1.60
營業收入4.34億4.64億5.03億5.92億7.52億

詳細資訊請看美股內頁：
CyberArk軟體(CYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCYBR

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