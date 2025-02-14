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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.TYL-US的目標價調升至708元，幅度約3.74%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)提出目標價估值：中位數由682.5元上修至708元，調升幅度3.74%。其中最高估值785元，最低估值595元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Tyler Technologies, Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Tyler Technologies, Inc.今(14日)收盤價為646.74元。近5日股價下跌3.74%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TYL市場預估目標價

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Tyler Technologies, Inc.646.745.98%

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