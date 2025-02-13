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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.62元，預估目標價為37.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.66元下修至2.62元，其中最高估值3元，最低估值2.47元，預估目標價為37.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3(3)44.25
最低值2.47(2.47)2.583.58
平均值2.66(2.68)3.44.01
中位數2.62(2.66)3.414.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值250.00億400.00億413.80億
最低值235.00億280.80億302.55億
平均值239.99億323.32億374.94億
中位數240.18億320.63億408.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.160.210.531.142.01
營業收入33.39億35.57億51.96億71.23億149.43億

詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMCI

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