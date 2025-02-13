鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.62元，預估目標價為37.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.66元下修至2.62元，其中最高估值3元，最低估值2.47元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3(3)
|4
|4.25
|最低值
|2.47(2.47)
|2.58
|3.58
|平均值
|2.66(2.68)
|3.4
|4.01
|中位數
|2.62(2.66)
|3.41
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|250.00億
|400.00億
|413.80億
|最低值
|235.00億
|280.80億
|302.55億
|平均值
|239.99億
|323.32億
|374.94億
|中位數
|240.18億
|320.63億
|408.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.16
|0.21
|0.53
|1.14
|2.01
|營業收入
|33.39億
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.43億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美超微預計可在截止日期前提交財報 盤後股價動盪
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大漲9.56%，報42.3美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦SMCI-US的目標價調升至34元，幅度約4.62%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦SMCI-US的目標價調升至34元，幅度約4.62%
上一篇
下一篇