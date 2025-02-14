鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技MKSI-US的目標價調降至135元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萬機科技(MKSI-US)提出目標價估值：中位數由140元下修至135元，調降幅度3.57%。其中最高估值160元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予萬機科技評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。
萬機科技今(14日)收盤價為103.84元。近5日股價下跌3.57%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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