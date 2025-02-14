鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)EPS預估下修至5.13元，預估目標價為63.28元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.23元下修至5.13元，其中最高估值5.47元，最低估值4.97元，預估目標價為63.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.47(5.47)
|5.97
|5.93
|最低值
|4.97(5.06)
|5.52
|5.93
|平均值
|5.19(5.24)
|5.7
|5.93
|中位數
|5.13(5.23)
|5.73
|5.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|97.46億
|105.00億
|最低值
|97.46億
|105.00億
|平均值
|97.46億
|105.00億
|中位數
|97.46億
|105.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.06
|5.36
|4.01
|3.90
|營業收入
|335.46億
|281.57億
|186.04億
|307.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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