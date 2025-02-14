search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)EPS預估下修至5.13元，預估目標價為63.28元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.23元下修至5.13元，其中最高估值5.47元，最低估值4.97元，預估目標價為63.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.47(5.47)5.975.93
最低值4.97(5.06)5.525.93
平均值5.19(5.24)5.75.93
中位數5.13(5.23)5.735.93

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值97.46億105.00億
最低值97.46億105.00億
平均值97.46億105.00億
中位數97.46億105.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.065.364.013.90
營業收入335.46億281.57億186.04億307.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSLF

相關行情

台股首頁我要存股
Sun Life Financial, Inc.55.28-6.32%

延伸閱讀


Empty