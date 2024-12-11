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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒂斯-萊特CW-US的目標價調升至421元，幅度約6.58%

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對蒂斯-萊特(CW-US)提出目標價估值：中位數由395元上修至421元，調升幅度6.58%。其中最高估值452元，最低估值333元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予蒂斯-萊特評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀1位。

蒂斯-萊特今(11日)收盤價為367.35元。近5日股價下跌6.58%，標普指數下跌0.25%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CW市場預估目標價

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