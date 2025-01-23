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鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.28元，預估目標價為420元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 14:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.48元下修至24.28元，其中最高估值25.43元，最低估值23.47元，預估目標價為420元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值25.43(27.12)28.1732.12
最低值23.47(23.47)22.6829.54
平均值24.3(24.6)25.9330.83
中位數24.28(24.48)26.2830.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值6,995,0007,762,0008,442,050
最低值6,719,0007,092,0008,362,000
平均值6,835,9707,463,9508,402,020
中位數6,818,0007,526,5008,402,020

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS22.8322.0317.8410.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,789,8616,321,1985,595,0433,978,413

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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