鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.28元，預估目標價為420元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 14:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.48元下修至24.28元，其中最高估值25.43元，最低估值23.47元，預估目標價為420元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|25.43(27.12)
|28.17
|32.12
|最低值
|23.47(23.47)
|22.68
|29.54
|平均值
|24.3(24.6)
|25.93
|30.83
|中位數
|24.28(24.48)
|26.28
|30.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6,995,000
|7,762,000
|8,442,050
|最低值
|6,719,000
|7,092,000
|8,362,000
|平均值
|6,835,970
|7,463,950
|8,402,020
|中位數
|6,818,000
|7,526,500
|8,402,020
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|22.83
|22.03
|17.84
|10.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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