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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至10.44元，預估目標價為186元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.68元下修至10.44元，其中最高估值14元，最低估值8.47元，預估目標價為186元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值14(14)18.02
最低值8.47(8.47)13.3
平均值10.66(10.77)15.43
中位數10.44(10.68)15.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值712,194,000841,280,000
最低值627,517,760690,768,040
平均值670,870,160776,874,240
中位數673,688,000789,155,260

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.3914.5314.846.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		581,914,471670,872,643569,997,133476,978,710

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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