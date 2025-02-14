鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至10.44元，預估目標價為186元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.68元下修至10.44元，其中最高估值14元，最低估值8.47元，預估目標價為186元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|14(14)
|18.02
|最低值
|8.47(8.47)
|13.3
|平均值
|10.66(10.77)
|15.43
|中位數
|10.44(10.68)
|15.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|712,194,000
|841,280,000
|最低值
|627,517,760
|690,768,040
|平均值
|670,870,160
|776,874,240
|中位數
|673,688,000
|789,155,260
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.39
|14.53
|14.84
|6.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
|476,978,710
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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