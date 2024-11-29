〈焦點股〉台新藥眼科新藥進軍瑞士 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-29 10:37

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台新藥 (6838-TW) 昨 (28) 日宣布與瑞士 Medvisis 簽訂獨家授權協議，授予眼科新藥 APP13007 在瑞士以及列支敦士登市場的獨家商業化權利，激勵台新藥今 (29) 日股價上攻，亮燈漲停鎖住 42.5 元。

台新藥早盤以 39.85 元開高走高後一路上攻，上午約 10 點強攻漲停板，鎖住 42.5 元，站回 5 日線及月線，成交量約 400 張，排隊委買量則超過 100 張。不過三大法人近日著墨不多，截至周四僅賣超 14 張。

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台新藥說明，此次與瑞士 Medvisis 的授權協議包括簽約金、銷售里程碑金，以及於合約期間內的其他對價等。總經理許力克也指出，與 Medvisis 的合作，為台新藥在歐洲的第二個立足點，對瑞士市場充滿信心。