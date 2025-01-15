五大發卡行2024刷破3.3兆元 中信銀年度稱王、國泰世華單月第一

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-15 20:16

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國人消費習慣改變，帶動全體國銀刷卡金額屢創新高，五大發卡行 2024 年 12 月成績單出爐，全年合計刷破 3.3 兆元，年增逾 1 成，儘管國泰世華銀行年末扳回一城，奪下「單月刷卡王」寶座，但「年度刷卡王」再度由中信銀行蟬聯。

觀察 2024 年五大發卡行信用卡業務簽帳概況，中信銀累計刷出 8053 億元，連續 2 年奪下國銀第一；國泰世華銀以 7631 億元成位居第二；玉山銀刷逾 6100 億元登上第三；第四則為北富銀 6075 億元；台新銀 5179 億元位居第五。

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進一步觀察去年 12 月五大發卡行刷卡概況，國泰世華銀單月刷出 722.07 億元，險勝中信銀的 721.17 億元，第三名則為北富銀 570.21 億元，玉山銀單月刷出 512.15 億元，台新銀為 443.33 億元。

中信銀指出，2024 年中信卡在各產業消費金額皆有成長，國人出國需求增加，以旅遊、海外消費、餐飲及超市超商的兩位數年成長率最為亮眼。中信銀的信用卡流通卡數、有效卡數及包含簽帳與預借現金手續費、循環信用利息的三大收入，皆維持市場第一，寫下「刷卡王」、「流通卡王」及「收入王」三冠王佳績。

國泰世華銀表示，12 月傳統消費旺季民眾購買力強，旅遊及海外消費一直是民眾主要消費場域，年底耶誕跨年旅遊熱潮加上民眾提前安排規劃春節出遊行程，帶動旅遊相關消費，整體旅遊成長逾 50%，其中海外旅遊及旅行社較去年同期成長逾 60%，CUBE 信用卡消費占比已逾 7 成。

另外，年底購物消費力道同樣強勁，12 月電商雙 12 大檔加上百貨耶誕新春檔期，國泰世華銀推出各式領券加碼優惠吸引卡友刷本行卡消費，推升百貨／電商等購物消費成長，其中酷澎成長一倍以上，新光三越、遠東百貨、蝦皮及 momo 等通路皆成長三成，表現亮眼。

北富銀表示，2024 年刷卡量成長貢獻之主要消費場域來自旅遊類別及量販賣場消費成長快速，其他如加油及超商類消費亦呈高度增長。其中旅遊類別消費，包含旅行社、航空公司及海外等場域消費較去年同期成長逾 3 成，而海外刷卡貢獻佔旅遊類別比重達 67%。北富銀指出，去年主要受惠於 Costco 聯名卡大量新客發揮經營綜效，其他如尊御世界卡、momo 聯名卡、Open Possible 聯名卡刷卡量亦有雙位數的成長。