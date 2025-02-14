燦坤：筆電市場購買熱度揚 AI機種成開學主流

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-14 14:53

‌



3C 通路商燦坤 (2430-TW) 今 (14) 日指出，近期筆電市場購買熱度明顯攀升，AI 機型已成為購機主流。其中高效文書筆電價格帶落在 2.8 萬至 3.5 萬元區間，已成為市場主流銷售區間，銷售表現最為亮眼。

燦坤表示，AI 應用的快速發展推動學生族群對高效筆電的需求攀升。AI 技術為筆電市場帶來全新變革，不論是提升運算效能、支援創作需求，還是多工處理，都展現強大效益。隨著新學期來臨，學生對筆電的需求更趨多元，從文書處理、影像設計到程式開發，都需要具備強勁效能與穩定運行的筆電。

‌



在產品結構方面，高效文書型筆電特別受到商管、經濟、傳播等科系學生青睞；這類筆電適合需要大量進行資料搜尋、數據整理及製作簡報的使用者，透過 AI 處理器或獨立顯卡可確保高效處理資訊，同時滿足內容創作者或新媒體工作者的影片剪輯、網頁製作等需求。