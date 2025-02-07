邑錡新增軍工與機器視覺AI業務 布局未來營運強大動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-07 18:42

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縮時相機大廠邑錡 (7402-TW) 於今 (7) 日舉辦春酒晚宴，董事長陳世哲表示，OBM 新品 BCC5000 雲端縮時相機，已於農曆春節前出貨，預計將於 2 月底完成經銷商上架鋪貨，將可協助品牌營運在 5 月起顯現營收更上一層樓。預估 2025 年營收逐季成長，有助獲利的大幅走高。

關於邑錡的軍工影像產品，團隊正持續加速無人機載具與雙光相機的研發，將於今年第四季參加台灣與杜拜的軍工展，展出相關無人機載具相機。 另公司並與合作夥伴，台灣網通大廠投入機器視覺 AI 相關開發，希望能在今年有低功耗 Edge AI 與 AI Hub 的相關應用，同時積極洽談機器人視覺相關應用，期望能在未來幾年帶領公司有突破性發展。

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邑錡在 2024 年全年營收 5.08 億元，年減 6.3%，2025 年 1 月營收為 4159 萬元，對比去年同期增長 3.1％。去年營收組成以創新 ODM 教學研究智慧裝置與航海微光影像裝置，以及自有品牌縮時相機 BCC300 與 BCC2000 Plus 為主，因自有 ASIC 已導入雙業務主要專案，去年整體毛利率有望提升。

陳世哲感謝公司團隊在過去一年多來辛苦付出，表示公司更持續投入資源補足研發量能，積極延攬韌體與軟體開發人才，期許在自有品牌與軍工專案能有更多產出，陳世哲並透露面對軍工產業的需求，無人機載具與雙光相機研發上，目前公司採取多方案並行開發，希望能縮短與國內外不同平台間的對接時程，計畫將於今年第四季參與台灣與杜拜的軍工展，展出相關無人機載具相機。

針對自有品牌部分，OBM 新品 BCC5000 雲端縮時相機，已於農曆春節前出貨，預計將於 2 月底完成經銷商上架鋪貨。陳世哲董事長表示此次新品韌體與硬體開發上共投入美台兩地的研發資源，雲端平台由來自丹麥的 SaaS 資深副總帶領主導，AI 影像辨識與台大土木系專案合作多年，前年起更與北科大洽談育成團隊建教專案，將來可將 AI 應用擴展到影像辨識之外的領域。未來將由自有 ASIC 影像模組，搭配雲端平台與 AI 分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，提升產品與服務價值同時也成為競品難以跨入的護城河。

邑錡面對未來營運，團隊持續優化產品組合，Brinno 自有品牌 OBM 新品持續優化硬體功能與軟體 SaaS 平台來滿足全球智慧建築工程應用。創新 ODM 除了既有智慧教育、夜視裝置與熱影像儀，積極開發新領域來增加營收，目前在創新醫療領域已有數個新品將進入到量產階段，有望於接下來一兩個季度挹注營運表現。軍工相關部分，代理美國數位夜視鏡已獲多 個政府相關部門青睞，並進行產品教育訓練與規格討論，持續積極參與採購專案，有機會受益於今年國防預算專案。另公司並與合作夥伴投入機器視覺 AI 相關開發，希望能在今年有低功耗 Edge AI 與 AI Hub 的相關應用，同時積極洽談機器人視覺相關應用，期望能在未來幾年帶領公司有突破性發展。

陳世哲指出，無論是自有品牌縮時相機開發或是軍工產品研發，在前期皆需投入大量資源進行研發，且開發過程中常面臨瓶頸造成延宕，尤其如 Brinno 這樣由晶片、韌體到 SaaS 平台都是自己打造，過程中面對的挑戰與挫折都需要自己解決，所耗的資源與時間皆比採用現有解決方案來得高，但也唯有自己掌握每個階段的核心 know-how 未來才能建立起技術壁壘，一旦打好基礎未來產品就可以縮短開發時程，將 time-to-market 的時間成本轉化成公司營運動能。