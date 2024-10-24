習近平會莫迪 稱雙方應該加強溝通和合作

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-24 08:30

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中國國家主席習近平周三（23 日）在喀山出席金磚國家領袖峰會期間會見印度總理莫迪，稱雙方應該加強溝通和合作，妥善處理矛盾分歧。

據《人民日報》報導，習近平指出，中國和印度同為文明古國、發展中大國、「全球南方」重要成員，都處在各自國家現代化建設的關鍵時期。中印正確把握歷史潮流和兩國關係發展方向，最符合兩國和兩國人民根本利益。

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習近平說，發展是中印兩國當前最大「公約數」。雙方應該繼續堅持中印「互為發展機遇、互不構成威脅」、「是合作夥伴而非競爭對手」等共識，堅持正確戰略認知，共謀相鄰大國和睦相處、共同發展的光明正道。

據《人民日報》報導，雙方同意，發揮好兩國邊界問題特別代表會晤機制作用，共同維護好邊境地區和平安寧，尋求公平合理的解決方案。

雙方同意，兩國外長和各層級官員展開對話，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道。

雙方同意，在多邊場合加強溝通和合作，維護開發中國家共同利益。

雙方認為，本次會晤具有建設性和重要意義，同意從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，不讓具體分歧影響兩國關係大局。

《日經新聞》指出，印度在新冠肺炎疫情後，再次開始走上高速成長的軌道，但短期內工業原料和原材料國產化仍有難度，非常希望引入中國的投資資金和技術。

對經濟減速愈加明顯的中國而言，印度也是一個尚待開發的有潛力投資對象，雙方的利益一致。

《日經新聞》認為，儘管中印談判可能會受到美國新政府走向和烏克蘭戰爭的影響，但可以肯定的是，雙方都希望暫時擱置邊界問題，尋求透過投資、貿易等經濟合作實現實利。