00878也吹降息風？本季估配0.5元 專家喊免驚：口袋仍深

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-03 16:42

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台股高股息 ETF 吹起降息風，就連資優生國泰永續高股息 (00878-TW) 也凍未條？00878 發布最新配息資訊公告，本季預估配發 0.5 元，較去年第四季略降 0.05 元，不過，專家表示，從國泰投信官網資訊可發現，00878 的收益平準金還有 0.72 元、資本損益平準金還有 6.5 元，配息動能依舊強勁。

事實上，台股高股息 ETF 長期殖利率 5-6% 較為合理，先前多檔 ETF 動輒 10% 以上的年化配息率，可能只是為了吸引市場關注，因此也帶來配息浮動的副作用。00878 此次雖調整配息金額，但年化殖利率仍有約 9%，單就息率來看並未降低，且與去年同期配息 0.4 元相比，本季配發 0.5 元仍維持成長。

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台股金蛇年首日開張，因封關期間美股下跌影響，以 22694 點作收，大跌 830 點。國泰投信表示，看好台股 2025 年多頭正向不變，但預估上半年將受到川普上任新政陸續推出影響，訴求安心投資的投資大眾，建議透過高股息 ETF 及金融債 ETF，作為資產配置的低波動核心部位，提醒投資人，本次 00878 和 00933B 除息日為 2 月 20 日，最後申購日為 2 月 19 日。

國泰投信投資長鄭立誠表示，台灣春節期間，中國 AI 新創公司推出的 DeepSeek 撼動各國，最大特色是與 OpenAI 選擇的封閉模型不同，DeepSeek 採用開源模型，代表 AI 不再只有科技巨頭才付得起，有機會促進技術共享以及加速技術的發展，讓各國包括民間企業及個人都可望用更低成本的解決方案發展 AI，因此重挫半導體龍頭輝達股價，目前市場仍在消化這波訊息。

不過，微軟執行長 Satya Nadella 公開表示，AI 使用將成為永遠不夠用的產品；英特爾前執行長 Pat Gelsinger 也認為，成本降低更有助於擴大市場規模，人工智慧技術將更加普及化，顯見未來商機更大，台灣半導體產業大有可為。

國泰永續高股息 ETF 經理人游日傑提到，2025 年全球市場在川普上任後風雲莫測，雖目前上任不到一個月，多項「有感」政令包括終止多元性別、退出世界衛生組織、退出巴黎氣候協定等，引起民意分歧，2 月更要正式對加拿大、墨西哥提高關稅，亞洲國家同樣繃緊神經，美股及各地重要市場應還會有波動。