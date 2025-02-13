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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估上修至32.94元，預估目標價為540元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.57元上修至32.94元，其中最高估值33.43元，最低估值32.3元，預估目標價為540元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值33.43(33.87)42.5445.87
最低值32.3(32.3)30.833.3
平均值32.91(32.72)35.3439.36
中位數32.94(32.57)35.4540.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值102,788,280121,002,300133,821,490
最低值101,335,000104,415,890110,799,000
平均值102,433,740112,118,840121,301,810
中位數102,633,880111,148,630119,867,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS38.3245.9663.8719.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,428,698109,956,674135,365,51079,955,520

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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