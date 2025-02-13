鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估上修至32.94元，預估目標價為540元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.57元上修至32.94元，其中最高估值33.43元，最低估值32.3元，預估目標價為540元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|33.43(33.87)
|42.54
|45.87
|最低值
|32.3(32.3)
|30.8
|33.3
|平均值
|32.91(32.72)
|35.34
|39.36
|中位數
|32.94(32.57)
|35.45
|40.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|102,788,280
|121,002,300
|133,821,490
|最低值
|101,335,000
|104,415,890
|110,799,000
|平均值
|102,433,740
|112,118,840
|121,301,810
|中位數
|102,633,880
|111,148,630
|119,867,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|38.32
|45.96
|63.87
|19.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,428,698
|109,956,674
|135,365,510
|79,955,520
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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