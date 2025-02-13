鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃培智集團IPG-US的目標價調降至33元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對埃培智集團(IPG-US)提出目標價估值：中位數由34.5元下修至33元，調降幅度4.35%。其中最高估值39元，最低估值29元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予埃培智集團評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀1位。
埃培智集團今(13日)收盤價為26.78元。近5日股價下跌4.35%，標普指數下跌0.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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