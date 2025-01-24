search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃培智集團IPG-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對埃培智集團(IPG-US)提出目標價估值：中位數由32元上修至33元，調升幅度3.13%。其中最高估值38元，最低估值29元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予埃培智集團評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀1位。

埃培智集團今(24日)收盤價為28.27元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股IPG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
埃培智集團28.270.21%

延伸閱讀


Empty