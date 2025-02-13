鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dutch Bros Inc - Class ABROS-US的目標價調升至77元，幅度約16.67%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)提出目標價估值：中位數由66元上修至77元，調升幅度16.67%。其中最高估值95元，最低估值54元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Dutch Bros Inc - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Dutch Bros Inc - Class A今(13日)收盤價為64.71元。近5日股價下跌16.67%，標普指數下跌0.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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