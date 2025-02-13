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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡夫亨氏(KHC-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡夫亨氏(KHC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.73元，其中最高估值3.1元，最低估值2.63元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.1(3.13)3.263.172.92
最低值2.63(2.95)2.652.722.92
平均值2.83(3.04)2.942.962.92
中位數2.73(3.04)2.922.972.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值259.89億264.75億266.55億258.21億
最低值248.09億246.97億246.31億258.21億
平均值252.36億254.64億256.70億258.21億
中位數251.78億254.23億256.36億258.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.290.821.912.312.26
營業收入261.84億260.43億264.84億266.40億258.46億

詳細資訊請看美股內頁：
卡夫亨氏(KHC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKHC

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