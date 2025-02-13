鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡夫亨氏(KHC-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡夫亨氏(KHC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.73元，其中最高估值3.1元，最低估值2.63元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.1(3.13)
|3.26
|3.17
|2.92
|最低值
|2.63(2.95)
|2.65
|2.72
|2.92
|平均值
|2.83(3.04)
|2.94
|2.96
|2.92
|中位數
|2.73(3.04)
|2.92
|2.97
|2.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|259.89億
|264.75億
|266.55億
|258.21億
|最低值
|248.09億
|246.97億
|246.31億
|258.21億
|平均值
|252.36億
|254.64億
|256.70億
|258.21億
|中位數
|251.78億
|254.23億
|256.36億
|258.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.29
|0.82
|1.91
|2.31
|2.26
|營業收入
|261.84億
|260.43億
|264.84億
|266.40億
|258.46億
詳細資訊請看美股內頁：
卡夫亨氏(KHC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉需求疲軟 卡夫亨氏預測全年獲利低於預期
- 盤中速報 - 卡夫亨氏(KHC-US)大跌7.07%，報27.49美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡夫亨氏KHC-US的目標價調降至31元，幅度約6.06%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為61.00元
上一篇
下一篇