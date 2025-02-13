鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.59元，預估目標價為644.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.3元下修至19.59元，其中最高估值22.35元，最低估值18.13元，預估目標價為644.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.35(22.35)
|26.11
|27.44
|最低值
|18.13(18.8)
|19.6
|23.04
|平均值
|19.82(20.4)
|22.88
|26.07
|中位數
|19.59(20.3)
|23.2
|26.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|74.17億
|80.52億
|86.40億
|最低值
|66.82億
|71.85億
|80.74億
|平均值
|71.46億
|77.19億
|83.06億
|中位數
|71.41億
|77.32億
|82.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.54
|11.22
|13.87
|18.82
|32.41
|營業收入
|47.30億
|54.14億
|61.61億
|67.77億
|65.36億
詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為61.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.36元，預估目標價為33.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為27.60元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估下修至-0.49元，預估目標價為5.00元
上一篇
下一篇