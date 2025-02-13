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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.59元，預估目標價為644.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.3元下修至19.59元，其中最高估值22.35元，最低估值18.13元，預估目標價為644.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值22.35(22.35)26.1127.44
最低值18.13(18.8)19.623.04
平均值19.82(20.4)22.8826.07
中位數19.59(20.3)23.226.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值74.17億80.52億86.40億
最低值66.82億71.85億80.74億
平均值71.46億77.19億83.06億
中位數71.41億77.32億82.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.5411.2213.8718.8232.41
營業收入47.30億54.14億61.61億67.77億65.36億

詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMLM

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