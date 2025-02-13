search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股GNRC-US的目標價調降至174元，幅度約4.66%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)提出目標價估值：中位數由182.5元下修至174元，調降幅度4.66%。其中最高估值200元，最低估值94元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予基內瑞克控股評價：積極樂觀12位、保持中立12位、保守悲觀3位。

基內瑞克控股今(13日)收盤價為152.45元。近5日股價下跌4.66%，標普指數下跌0.16%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GNRC市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
基內瑞克控股151.855-0.39%

延伸閱讀


Empty