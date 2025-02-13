鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股GNRC-US的目標價調降至174元，幅度約4.66%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)提出目標價估值：中位數由182.5元下修至174元，調降幅度4.66%。其中最高估值200元，最低估值94元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予基內瑞克控股評價：積極樂觀12位、保持中立12位、保守悲觀3位。
基內瑞克控股今(13日)收盤價為152.45元。近5日股價下跌4.66%，標普指數下跌0.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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