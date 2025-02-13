加碼6千億振興中小微！8家公股銀攜手推動 共1.5兆資金活水到位

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 17:48

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財政部 8 家公股銀行為繼續支持中小暨微型企業（下稱中小微企業）經濟復甦，並協助企業淨零轉型，將 112 年 4 月推動迄今之「中小企業千億振興融資方案」，再增加融資額度 6,000 億元，財政部表示因本次融資額度增加，致總額度擴大達 1.5 兆元，已超逾原定「千億」目標，故亦將方案更名為「中小暨微型企業振興融資方案」。

財政部進一步表示，本方案最初係配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出，以提供中小微企業多元選擇，自 112 年 4 月開辦以來，總融資額度已由原定 3,000 億元，歷經兩次增加額度各 3,000 億元，達 9,000 億元。

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