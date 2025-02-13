金管會召開VASP專法座談 將開放銀行發行連結法幣的穩定幣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-13 20:23

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為傾聽及蒐集各界意見，金管會於今 (13) 日廣邀專家學者、VASP 同業公會及中央銀行等相關單位召開座談會，共同研商虛擬資產服務法草案。經央行同意，將開放銀行發行與法定貨幣連結的穩定幣，如美元、新台幣，不宜開放黃金或不動產等其他資產。金管會預計 3 月辦理法規預告，力拚 6 月底前將專法草案陳報行政院。

為健全虛擬資產業務之經營與發展，強化虛擬資產服務及市場之管理，並保障虛擬資產交易人權益，金管會已於 2024 年 1 月委外研究訂定虛擬資產管理專法之可行性，經持續與研究團隊溝通，並參考外國法例及兼顧我國產業實際狀況研修條文，金管會已研議虛擬資產服務法草案。

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金管會指出，今天座談會議中，金管會先說明我國虛擬資產監管之發展、各國對虛擬資產之監理方向及虛擬資產服務法草案重點，再和與會者就穩定幣發行、業者監管 (包括新增虛擬資產服務種類、許可制度、資本額、營業保證金及人員資格條件等) 等議題交換意見。

VASP 業者最關切的議題為何？證期局副局長高晶萍透露，專法裡有訂定資本額、營業保證金的規定，業者很關心數額會訂在多少，不過，金管會會持續溝通，並蒐集國際資訊。

高晶萍進一步表示，未來也會授權訂定子法，在執行面上秉持差異化管理精神，就各個虛擬資產服務商的業務種類、特性及風險胃納的情況，來分別訂定不同的差異化管理要求，讓監理的要求與產業的發展兼顧，業者保有經營彈性，同時維護消費者權益。

在穩定幣發行方面，銀行局副局長侯立洋表示，草案定義只表彰與單一或多個法定貨幣的價值連結，來維持其價值穩定的虛擬資產，主要理由有二，首先，我們有跟法定貨幣價值連結的穩定幣，相對來說，較具有支付和清算用途的潛力；其次，不管是歐盟、日本、英國、新加坡及美國紐約州等主要國家或地區，都已將價值法定貨幣的穩定幣納入它的穩定幣發行建立架構當中，因此，台灣專法定義也有參考，央行對此表示同意。

至於與其他資產如黃金、不動產連結的虛擬資產，侯立洋說，因性質較類似黃金 ETF、REITs 等投資工具，價值相對不穩定，不宜用「穩定幣」來稱呼，大多數國家也都沒有將其納入穩定幣發行的建立架構。