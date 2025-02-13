〈原相法說〉去年Q4獲利創單季次高 全年EPS 12.52元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-13 18:42
IC 設計業者原相 (3227-TW) 今 (13) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠滑鼠與遊戲機需求優預期，以及產品組合優化，單季稅後純益 5.58 億元，季增 16.5%，年增 101%，每股稅後純益 3.84 元，創下單季次高紀錄，全年累計達 12.52 元。
原相去年第四季營收 23.03 億元，季增 1.7%，年增 30.2%，毛利率 63.5%，季增 0.8 個百分點，年增 3.7 個百分點，營益率 22.3%，季增 1.7 個百分點，年增 3.7 個百分點，稅後純益 5.58 億元，季增 16.5%，年增 101%，每股稅後純益 3.84 元。
原相去年全年營收 83.62 億元，年增 43.1%，毛利率 62%，年增 4.4 個百分點，營益率 21%，年增 8.9 個百分點，稅後純益 18.15 億元，年增 127%，每股稅後純益 12.52 元。
原相去年第四季受惠滑鼠與遊戲機相關產品線出貨優於預期，帶動營收季增，且因產品組合較佳，毛利率達 63.5%，獲利也受惠業外匯兌利益挹注 7600 萬元，帶動整體獲利創下單季次高紀錄。
以應用來看，原相去年第四季滑鼠應用營收比重提升至 66%，季增 3 個百分點，遊戲機比重維持 9%，其他如安防等消費性電子比重則降至 25%，季減 3 個百分點。
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