綠茵現增籌資案擬向金管會申請延長募集期間三個月

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-13 16:04

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綠茵 (6846-TW) 在自研自製保健食品原料比例持續攀升綠茵擬辦理現增及發行 2 筆無擔保可轉換公司債市場籌資案，合計籌資約 8 億元，已獲金管會申報生效。綠茵今 (13) 日指出，兩筆發債籌資案預計將依規定在 4 月 13 日前完成募集，但現增籌資案擬向金管會申請延長募集期間三個月完成。

綠茵主管指出，因近期資本市場行情變化不定，為避免遽然訂價發行損及本公司股東權益，且考量認購人投資意願及資金募得之可行性，現增案擬向金管會申請延長募集期間三個月完成。

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綠茵本次籌資主要用於興建廠房及購買機器設備。

綠茵隨著客戶需求持續攀升，規劃於台中潭子聚興產業園區購入 2064 坪的土地投資 15 億元建置新廠與購置設備，並在上月 24 日動工興建，預計於 2027 年量產，新廠就產能將助未來綠茵營收將可擴大 5 倍以上。

綠茵申報生效辦理現金增資及發行國內第一、二次無擔保可轉換公司債，包括辦理現金增資 1600 張，現增暫訂每股 56 元發行；發行國內第一、二次無擔保可轉換公司債，發行總額上限共 7 億元，發行期間 5 年，資金用途將為興建廠房及購買機器設備之用，已在 1 月 13 日獲金管會申報生效主辦券商爲富邦證券。

綠茵台中潭子聚興產業園區新廠土地面積 2064 坪，第一期計畫投入資金總額約 15 億元建廠與購置設備，潭子新廠將規劃地上九層、地下一層的廠辦合一大樓，建築面積 8,410 坪，涵蓋研發中心及實驗室、自研原料產線、保健食品配方產線，預計將於 2026 年中完工、設備進廠，2027 年正式量產。

綠茵董事長吳嘉峰表示，綠茵成功開發具台灣特色的保健食品原料並進軍國際市場，為客戶設計客製化配方產品，創造差異性產品優勢，深受國內外客戶肯定，公司業績逐年穩定成長，尤其海外布局逐漸開花結果，東南亞、東北亞市場進入高速成長期，潭子新廠將是綠茵追求營運規模擴大的關鍵。潭子新廠預計 2026 年中廠房完工、設備進廠，2026 年第四季試產，2027 年正式量產。

綠茵 2024 年前三季營收 6.27 億元，年增 8.12%；稅後純益 9587 萬元，年增 2.19%；每股純益 3.57 元。其中，在自研產品比重持續提高之下，綠茵第三季毛利率 48.16%，較上半年增加了 2 個百分點。