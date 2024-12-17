綠茵自研自製原料比重攀升 將投資15億元台中建置新廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-17 17:44

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綠茵 (6846-TW) 在自研自製保健食品原料比例持續攀升，推升營收、獲利同步成長，隨著國際市場拓展成果逐步顯現，客戶需求持續攀升，綠茵已規劃於台中潭子聚興產業園區購入 2000 坪的土地投資 15 億元建置新廠，未來隨著新廠產能開出，綠茵的營運規模將進一步躍升。

同時，綠茵估保健食品終端消費的年複合成長率約 7%，而綠茵在競爭優勢之下，成長幅度將優於於此一數據。

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自研自製保健原料是綠茵最大的競爭優勢，董事長吳嘉峰指出，綠茵是國內極少數投入國際認證保健原料研發的廠商之一，公司開發具台灣特色之保健食品原料，並藉由利基市場、產品差異性爭取國際市場，與競爭對手做出產品區隔，並創造市場需求，其中專利定序 19 肽（苦瓜胜肽）因獨特效性成分與機制，成功帶動國內苦瓜胜肽保健風潮，於國內創造市場佳績，市占約達 2 成，並銷售至全亞洲。

綠茵產品均以國際標準為基礎，同時藉由正式科學數據驗證功效與安全性，以國際市場需求為目標，產品共獲 96 項多國專利，並於國際專業期刊發表研究成果，且與國際法規接軌與布局，如美國 FDA 新膳食成分（NDI）、日本機能性食品（FFC）、韓國機能性表示食品（HFF）等各國進口法規之核准申請，以符合各國市場推廣與發展所需。綠茵亦透過自研原料及引進創新國際品牌原料，提供客戶客製配方產品，協助客戶創造差異性產品優勢。

綠茵 2024 年前三季營收 6.27 億元，年增 8.12%；稅後純益 9587 萬元，年增 2.19%；每股純益 3.57 元。其中，在自研產品比重持續提高之下，綠茵第三季毛利率 48.16％，較上半年增加了 2 個百分點，。

綠茵為保健食品原料國際化的領先者，已建置系統化研發平台，快速開發具國際競爭力之保健原料，產品包含牛樟芝菌絲體、專利定序 19 肽（苦瓜胜肽）、101 蔬果發酵液、柑橘萃取、神仙菜萃取、昭和草萃取等。