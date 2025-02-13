search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

上詮股價波動提前公布自結1月損益持平 EPS 0 元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-13 16:14

cover image of news article
上詮自結1月損益持平 EPS 0 元。(圖：shutterstock)

光通訊廠上詮 (3363-TW) 近期因達公布注意交易資訊標準，今 (13) 日公告 1 月自結營收 1.5 億元，稅後損益持平，較去年同期虧損減少，每股純益 0 元。

上詮 1 月營收 1.5 億元，月增 42.4%、年增 72%；稅前純益 0 元，較去年同期虧損減少；諈後純益 0 元，較去年同期虧損減少；每股損益持平。


摩根士丹利日前指出，輝達 Rubin 伺服器機架系統將於 2026 年量產，將帶動 CPO 市場規模以 172% 年複合成長率成長，達 93 億美元，其中上詮可望成為光纖陣列元件（FAU）唯一供應商。

文章標籤

上詮矽光子CPO

相關行情

台股首頁我要存股
上詮342-0.15%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.26
加權指數法興(購) 槓桿10.71
加權指數法興(售) 槓桿8.24
加權指數法興(售) 槓桿8.28

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏強
上詮

66.67%

勝率

延伸閱讀


Empty