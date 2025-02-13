上詮股價波動提前公布自結1月損益持平 EPS 0 元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-13 16:14
光通訊廠上詮 (3363-TW) 近期因達公布注意交易資訊標準，今 (13) 日公告 1 月自結營收 1.5 億元，稅後損益持平，較去年同期虧損減少，每股純益 0 元。
上詮 1 月營收 1.5 億元，月增 42.4%、年增 72%；稅前純益 0 元，較去年同期虧損減少；諈後純益 0 元，較去年同期虧損減少；每股損益持平。
摩根士丹利日前指出，輝達 Rubin 伺服器機架系統將於 2026 年量產，將帶動 CPO 市場規模以 172% 年複合成長率成長，達 93 億美元，其中上詮可望成為光纖陣列元件（FAU）唯一供應商。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 上詮自結11月虧損收斂 EPS -0.05元
- 〈熱門股〉上詮掌握矽光核心技術受矚目 周漲22.6%創新高
- 〈焦點股〉黃仁勳訪台聚焦矽光子、CPO推進時程 上詮、聯亞飆漲停
- FOPLP、CoPoS新技術齊發 檢測分析業者今年營運續揚
上一篇
下一篇