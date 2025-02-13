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鉅亨速報 - Factset 最新調查：維納多不動產信託VNO-US的目標價調升至42元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 04:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對維納多不動產信託(VNO-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至42元，調升幅度5%。其中最高估值52元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予維納多不動產信託評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀6位。

維納多不動產信託今(13日)收盤價為42.33元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.51%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VNO市場預估目標價

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