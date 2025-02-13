鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class ACFLT-US的目標價調升至37元，幅度約8.82%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)提出目標價估值：中位數由34元上修至37元，調升幅度8.82%。其中最高估值42元，最低估值27元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Confluent Inc Class A評價：積極樂觀20位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Confluent Inc Class A今(13日)收盤價為36.195元。近5日股價上漲8.82%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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