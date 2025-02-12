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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class A(CFLT-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.35元，其中最高估值0.49元，最低估值0.27元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.49(0.49)0.710.630.73
最低值0.27(0.24)0.410.510.73
平均值0.35(0.35)0.50.570.73
中位數0.35(0.34)0.480.570.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.70億16.73億16.85億19.69億
最低值11.37億13.35億16.61億19.69億
平均值11.63億14.09億16.73億19.69億
中位數11.62億13.98億16.73億19.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.91-1.82-1.62-1.47
營業收入2.37億3.88億5.86億7.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Confluent Inc Class A(CFLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCFLT

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