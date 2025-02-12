鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class A(CFLT-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.35元，其中最高估值0.49元，最低估值0.27元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.49(0.49)
|0.71
|0.63
|0.73
|最低值
|0.27(0.24)
|0.41
|0.51
|0.73
|平均值
|0.35(0.35)
|0.5
|0.57
|0.73
|中位數
|0.35(0.34)
|0.48
|0.57
|0.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.70億
|16.73億
|16.85億
|19.69億
|最低值
|11.37億
|13.35億
|16.61億
|19.69億
|平均值
|11.63億
|14.09億
|16.73億
|19.69億
|中位數
|11.62億
|13.98億
|16.73億
|19.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.91
|-1.82
|-1.62
|-1.47
|營業收入
|2.37億
|3.88億
|5.86億
|7.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Confluent Inc Class A(CFLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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