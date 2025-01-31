鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class ACFLT-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)提出目標價估值：中位數由32元上修至33元，調升幅度3.13%。其中最高估值40元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予Confluent Inc Class A評價：積極樂觀22位、保持中立10位、保守悲觀1位。
Confluent Inc Class A今(31日)收盤價為29.5元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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