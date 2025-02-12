鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估下修至4.62元，預估目標價為97.79元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.62元，其中最高估值6.24元，最低估值4.14元，預估目標價為97.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.24(6.24)
|5.28
|4.98
|5.2
|最低值
|4.14(4.14)
|3.91
|4.98
|5.2
|平均值
|4.67(4.79)
|4.58
|4.98
|5.2
|中位數
|4.62(4.7)
|4.72
|4.98
|5.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.89億
|129.21億
|129.24億
|135.67億
|最低值
|107.89億
|109.89億
|129.24億
|135.67億
|平均值
|118.46億
|118.73億
|129.24億
|135.67億
|中位數
|119.43億
|117.23億
|129.24億
|135.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.97
|4.26
|3.31
|3.05
|營業收入
|79.85億
|109.34億
|100.48億
|98.96億
詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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