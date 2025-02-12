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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估下修至4.62元，預估目標價為97.79元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.62元，其中最高估值6.24元，最低估值4.14元，預估目標價為97.79元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.24(6.24)5.284.985.2
最低值4.14(4.14)3.914.985.2
平均值4.67(4.79)4.584.985.2
中位數4.62(4.7)4.724.985.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值124.89億129.21億129.24億135.67億
最低值107.89億109.89億129.24億135.67億
平均值118.46億118.73億129.24億135.67億
中位數119.43億117.23億129.24億135.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.974.263.313.05
營業收入79.85億109.34億100.48億98.96億

詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSCCO

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