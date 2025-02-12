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鉅亨速報 - Factset 最新調查：格羅方德(GFS-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對格羅方德(GFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.77元下修至1.72元，其中最高估值1.89元，最低估值1.38元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.89(1.93)3.093.414.18
最低值1.38(1.38)22.774.18
平均值1.72(1.76)2.423.144.18
中位數1.72(1.77)2.43.254.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.77億85.99億88.29億98.05億
最低值68.89億74.64億83.97億98.05億
平均值71.32億78.79億86.28億98.05億
中位數70.85億78.50億86.58億98.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.35-0.492.621.85-0.48
營業收入48.51億65.85億81.08億73.92億67.50億

詳細資訊請看美股內頁：
格羅方德(GFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFS

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