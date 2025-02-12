鉅亨速報 - Factset 最新調查：格羅方德(GFS-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對格羅方德(GFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.77元下修至1.72元，其中最高估值1.89元，最低估值1.38元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.89(1.93)
|3.09
|3.41
|4.18
|最低值
|1.38(1.38)
|2
|2.77
|4.18
|平均值
|1.72(1.76)
|2.42
|3.14
|4.18
|中位數
|1.72(1.77)
|2.4
|3.25
|4.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.77億
|85.99億
|88.29億
|98.05億
|最低值
|68.89億
|74.64億
|83.97億
|98.05億
|平均值
|71.32億
|78.79億
|86.28億
|98.05億
|中位數
|70.85億
|78.50億
|86.58億
|98.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.35
|-0.49
|2.62
|1.85
|-0.48
|營業收入
|48.51億
|65.85億
|81.08億
|73.92億
|67.50億
詳細資訊請看美股內頁：
格羅方德(GFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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