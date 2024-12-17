鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估下修至6.29元，預估目標價為157.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.41元下修至6.29元，其中最高估值6.6元，最低估值6元，預估目標價為157.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.6(6.6)
|7.95
|8.8
|最低值
|6(6)
|7
|7.3
|平均值
|6.31(6.32)
|7.33
|7.96
|中位數
|6.29(6.41)
|7.23
|7.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|89.14億
|105.48億
|113.98億
|最低值
|88.37億
|97.30億
|101.95億
|平均值
|88.75億
|100.54億
|108.13億
|中位數
|88.69億
|99.72億
|107.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|12.10
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|營業收入
|79.24億
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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