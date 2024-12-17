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鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估下修至6.29元，預估目標價為157.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.41元下修至6.29元，其中最高估值6.6元，最低估值6元，預估目標價為157.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.6(6.6)7.958.8
最低值6(6)77.3
平均值6.31(6.32)7.337.96
中位數6.29(6.41)7.237.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值89.14億105.48億113.98億
最低值88.37億97.30億101.95億
平均值88.75億100.54億108.13億
中位數88.69億99.72億107.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS12.107.4918.10-3.0611.66
營業收入79.24億75.36億96.30億65.57億100.13億

詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCINF

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