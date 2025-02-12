鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至8.03元，預估目標價為130元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.96元上修至8.03元，其中最高估值8.56元，最低估值7.84元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.56(8.56)
|13.33
|16.8
|最低值
|7.84(7.09)
|9.47
|16.55
|平均值
|8.15(7.97)
|12.16
|16.68
|中位數
|8.03(7.96)
|12.6
|16.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|959,400,000
|1,112,198,500
|1,248,090,420
|最低值
|941,191,080
|1,052,087,180
|1,233,647,000
|平均值
|946,501,850
|1,083,479,950
|1,240,868,710
|中位數
|943,918,890
|1,085,100,000
|1,240,868,710
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.24
|8.61
|9.96
|5.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|594,518,813
|571,197,118
|447,896,117
|353,152,195
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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