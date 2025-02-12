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鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至8.03元，預估目標價為130元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.96元上修至8.03元，其中最高估值8.56元，最低估值7.84元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.56(8.56)13.3316.8
最低值7.84(7.09)9.4716.55
平均值8.15(7.97)12.1616.68
中位數8.03(7.96)12.616.68

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值959,400,0001,112,198,5001,248,090,420
最低值941,191,0801,052,087,1801,233,647,000
平均值946,501,8501,083,479,9501,240,868,710
中位數943,918,8901,085,100,0001,240,868,710

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.248.619.965.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		594,518,813571,197,118447,896,117353,152,195

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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