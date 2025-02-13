鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)目標價調升至800元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 08:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對精測(6510-TW)提出目標價估值：中位數由750元上修至800元，調升幅度6.67%。其中最高估值900元，最低估值589元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予精測(6510-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立6位、保守悲觀0位。
精測(6510-TW)今(12日)收盤價為847元。近5日股價上漲8.45%，相關半導體類指數近5日上漲0.51%，櫃買市場加權指數上漲1.15%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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