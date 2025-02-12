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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.62元，預估目標價為201.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.66元下修至4.62元，其中最高估值5.75元，最低估值4.18元，預估目標價為201.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.75(5.75)13.1118.19
最低值4.18(4.24)6.618.91
平均值4.7(4.73)10.6415.09
中位數4.62(4.66)10.8315.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值119,362,000159,343,920185,927,000
最低值115,372,980134,525,750146,060,060
平均值116,935,900146,797,140169,666,300
中位數116,770,000147,604,500170,846,200

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.8820.088.983.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		104,036,151140,489,172104,562,74787,892,821

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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