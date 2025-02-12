鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.62元，預估目標價為201.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.66元下修至4.62元，其中最高估值5.75元，最低估值4.18元，預估目標價為201.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.75(5.75)
|13.11
|18.19
|最低值
|4.18(4.24)
|6.61
|8.91
|平均值
|4.7(4.73)
|10.64
|15.09
|中位數
|4.62(4.66)
|10.83
|15.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119,362,000
|159,343,920
|185,927,000
|最低值
|115,372,980
|134,525,750
|146,060,060
|平均值
|116,935,900
|146,797,140
|169,666,300
|中位數
|116,770,000
|147,604,500
|170,846,200
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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