盤中速報 - Jupiter大跌8.06%，報0.8美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 14:50
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內跌幅超過8.06%，最新價格0.8美元，總成交量達0.43億美元，總市值21.19億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.88美元，近 1 日最低價：0.8美元，流通供給量：2,637,438,889。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.67%
- 近 1 月：+3.15%
- 近 3 月：-29.44%
- 近 6 月：+0.94%
- 今年以來：-3.05%
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