盤中速報 - Sui大跌8.03%，報3.24美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 14:50
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.03%，最新價格3.24美元，總成交量達3.04億美元，總市值100.28億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.59美元，近 1 日最低價：3.21美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.05%
- 近 1 月：-29.60%
- 近 3 月：+3.64%
- 近 6 月：+228.50%
- 今年以來：-22.23%
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