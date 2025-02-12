巨大錯誤！避險基金大亨Griiffin批川普關稅：跨國企業長期投資面臨挑戰 美成長恐受阻

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-12 08:40

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美國投資集團 Citadel 創辦人暨執行長 Ken Griffin 周二 (11 日) 對美國總統川普貿易政策的負面影響發出嚴厲警告，認為懲罰性關稅造成的敵意可能會使跨國公司和投資者的長期投資面臨挑戰，造成的混亂恐阻礙美國經濟成長。

Griffin 是在川普周一 (10 日) 下令對進口鋼鋁加徵 25% 關稅的隔天發出上述警告。

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這位避險基金大老在瑞銀 (UBC) 邁阿密金融服務會議上說：「從我的角度來看，這些誇誇其談的言論已經造成了損害。當你試圖達成協議時，訴諸這種形式的言論是一個巨大的錯誤，因為它讓執行長和決策者們意識到，我們不能依賴美國作為我們的貿易夥伴。」

去年美國大選投票挺川的 Griffin 還說：「我們與盟友之間的關稅動態造成的不確定性和混亂阻礙了經濟成長。這讓跨國公司尤其難以思考如何規劃未來 5 年、10 年、15 年、20 年，尤其在涉及長期資本投資之時，這些投資恐受到目前與西方主要國家在條款和貿易方面接觸條件惡化的不利影響。」

被譽為「新避險基金之王」的 Griffin 此前亦對裙帶資本主義提出警告。他認為，關稅恐導致裙帶資本主義興起。

去年 11 月 21 日，Griffin 在紐約經濟俱樂部演講時表示，從長遠來看，關稅將導致美國企業喪失競爭力和生產力、進而對美國企業界和經濟造成更大傷害。

裙帶資本主義指的是一種以商業領袖和政府官員之間密切互利的關係為特徵的經濟制度。